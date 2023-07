Freedom Internet en TriNed slaan de handen ineen en gaan een strategische samenwerking aan.

“Vuist tegen de grote vier”

“Samen maken we ons sterk tegen het commerciële geweld van de grote vier internetproviders in Nederland. De concurrentie is hevig. De vier grote providers gooien miljoenen in de strijd om extreme kortingen te bieden en met grootschalige marketing- en salescampagnes zoveel mogelijk klanten te verleiden. Samenwerken is hét middel om weerstand te bieden“, aldus de aanbieders in een persbericht.

Versterken

Met de strategische samenwerking tussen Freedom Internet en TriNed wordt de expertise gebundeld en de positie van beide partijen in de markt versterkt. De kennis van Freedom op het gebied van privacy en security, gecombineerd met de kracht van TriNed, een solide organisatie met jarenlange expertise op het gebied van klant- en orderprocessen, levert een sterkere positie op. TriNed levert sinds 1999 internet, televisie en vaste telefonie aan zowel particulieren als zakelijke klanten.

Verder groeien

TriNed en Freedom willen allebei verder groeien. Door samen te werken kunnen we gezamenlijke inkoopvoordelen realiseren en nog efficiënter werken. Dat betekent dat voor beide partijen de kosten lager zijn en we een betere positie creëren in de toenemende concurrerende markt. Door de handen ineens te slaan versterken we onze slagkracht tegen de grote providers.

