Inzendingen voor Lokale Media Awards 2021 vanaf 15 maart geopend

Vanaf maandag 15 maart is het weer mogelijk om de beste producties van lokale publieke omroepen in te zenden voor een Lokale Media Award. De inzendingen dienen uiterlijk 8 april binnen te zijn.

Categorieën

Er worden Lokale Media Awards uitgereikt in de categorieën audio, video, nieuws, innovatie en presentatietalent. Op vrijdag 11 juni 2021 worden de Lokale Media Awards online uitgereikt.

Vakjury en criteria

Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige vakjury. “Lokale omroepen hebben veel gemeen, maar er zijn natuurlijk ook verschillen in bijvoorbeeld budget, personeel en faciliteiten. De jury beoordeelt de inzendingen dan ook in de context van de middelen waarmee ze gemaakt zijn. Daarnaast zijn de speerpunten voor de jury dit jaar lokale journalistiek, verbondenheid met en betrokkenheid bij het uitzendgebied, maatschappelijke functie en professionalisering. Naast deze speerpunten worden inzendingen ook getoetst aan meer algemene criteria, zoals originaliteit, creativiteit, relevantie, actualiteit, kwaliteit, impact, uitstraling en emotie.“, aldus de Stichting NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, op haar website.

De Lokale Media Awards zijn de prijzen van en voor de lokale publieke omroep. Het laat zien wat lokale omroepen te bieden hebben op het gebied van organisatie, content en talent.

Meer informatie via de website van NLPO.

