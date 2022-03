Het is weer mogelijk om producties in te zenden voor een Lokale Media Award. De inzendingen dienen uiterlijk 1 april binnen te zijn via lma.nlpo.nl/inzenden. Er worden Lokale Media Awards uitgereikt in de categorieën nieuws en achtergronden, audio, video, innovatie en presentatietalent. Laat je zien, en doe mee!

Uitreiking

De genomineerden worden op donderdag 19 mei bekend gemaakt. Op vrijdag 10 juni 2022 worden de Lokale Media Awards uitgereikt in Beeld en Geluid op het Media Park in Hilversum. Alle medewerkers van de lokale omroep zijn van harte uitgenodigd deze feestelijke uitreiking bij te wonen.

Vakjury en criteria

Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige vakjury. De jury richt zich dit jaar specifiek op thema’s die de doelstellingen en ontwikkeling van de sector weerspiegelen: lokale journalistiek / lokale democratie, lokale verbondenheid en professionalisering. Naast deze speerpunten worden inzendingen ook getoetst aan meer algemene criteria, zoals originaliteit, creativiteit, relevantie, actualiteit, kwaliteit, impact, uitstraling en emotie.

Vernieuwde prijs

Er is dit jaar extra aandacht voor de vele talenten bij de lokale omroepen. Voor de genomineerden in de categorie presentatietalent organiseert de NLPO een talentenweekend waarin presentatietalenten worden getraind en beoordeeld door een aantal leden van de vakjury. De genomineerden in deze categorie worden midden april bekend gemaakt.

De winnaar van de Lokale Media Award Presentatietalent wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking op 10 juni en wint een op maat gemaakt opleidingspakket in samenwerking met de NPO Campus.

Meer informatie op de website van NLPO.