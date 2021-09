Jamie Reuter aan de slag voor PowNed op NPO 3FM

Jamie Reuter gaat op NPO 3FM aan de slag voor omroep PowNed. Jamie is met het gelijknamige programma op dit moment al twee nachten in de week te horen bij 3FM namens KRO-NCRV, een avontuur dat zij vanaf aanstaande woensdag 1 september voortzet onder een nieuwe vlag. Daarnaast is Jamie binnenkort te zien als reporter voor het online PowNews.

“Veel zin”

Jamie: “Ik heb er onwijs veel zin in om namens PowNed de luisteraar te blijven bedienen met de beste muziek en aansprekende verhalen op de allerleukste radiozender van Nederland. En ik ben heel blij met de kansen die PowNed mij biedt als verslaggever voor PowNews. Ik wil onrecht op een luchtige manier bespreekbaar maken. Bullshit aanpakken en daarbij vooral jezelf niet te serieus nemen. Ik heb heel veel zin in dit nieuwe avontuur!”

Terug op 3FM

Met Jamie is PowNed na lange tijd weer terug op de publieke popzender. Van 2010 tot 2015 presenteerde Rob Stenders voor de omroep op 3FM. Florent Luycx, interim Hoofd Radio bij PowNed is verheugd met de nieuwe zendtijd: “Jamie en haar programma sluiten perfect aan bij onze jonge doelgroep. Sterker: Jamie ís de doelgroep. Een welkome aanvulling op ons radio-aanbod.”

Jamie is iedere dinsdag- en woensdagochtend tussen 02:00 en 04:00 uur te beluisteren op NPO 3FM.