Jeroen Latijnhouwers volgt Maya Eksteen op bij Radio M Utrecht

Vanaf 4 januari 2021 is Jeroen Latijnhouwers te horen bij de regionale radiozender Radio M Utrecht. Hij volgt Maya Eksteen op die de radiozender gaat verlaten.

Maya Eksteen

Maya Eksteen was de afgelopen 10 jaar te horen bij de regionale radiozender van Utrecht. Eksteen begon haar loopbaan bij de regionale radiozender in de ochtenspits om later door te schuiven naar het vroege avondprogramma: ‘Utrecht komt thuis’. “Ik heb voor mezelf wel een tijdje geworsteld met het doorhakken van de knoop, maar vanaf dat besluit sta ik er best ontspannen in. Nee, ik hik er echt niet tegenaan. Sterker nog, ik heb veel zin in het nieuwe jaar, ook al maakt corona het allemaal een beetje onzeker“, aldus Eksteen op de website van de regionale omroep.

“Eer en genoegen”

Jeroen Latijnhouwers presenteert vanaf maandag 4 januari Utrecht komt thuis bij Radio M Utrecht. Jeroen heeft zin in de nieuwe uitdaging. “Het is mij een eer en een genoegen om Maya te mogen opvolgen bij Radio M Utrecht. Nog even en dan mag ík iedereen op een gezellige, informatieve manier meenemen van de middag naar de avond. Ik kan niet wachten om te beginnen!”

Latijnhouwers kreeg in april van dit jaar al een weekendprogramma op de regionale radiozender. Daarnaast was hij tot voor kort te horen als nieuwslezer van Radio Veronica bij de ochtendshow van Giel Beelen.

Sociale media: