Jur Bron: “Faillissement Joyne was volkomen onverwacht”

Voor de activiteiten van Joyne dat op 9 april door de rechtbank in Noord-Nederland failliet is verklaard, heerst nog onzekerheid. Naar verluid zou Canal+ Luxembourg, eigenaar van onder meer Canal Digitaal en TV Vlaanderen interesse hebben om de klanten over te nemen. Begin deze week stuurde het de Canal Digitaal-dealer via een nieuwsbrief direct een aanbod hoe overstappende klanten tegemoet te treden.

Uitzendingen gaan voorlopig door

Joyne zendt ondertussen nog uit op de Eutelsat met instemming van Eutelsat die het faillissement heeft aangevraagd. Jur Bron een van de vijf aandeelhouders zegt desgevraagd dat de faillissementsaanvraag vanuit Eutelsat volkomen onverwacht kwam.

“Abonneebestand groeide weer”

Jur Bron: “Uit onvrede met dealers hoe het toenmalige M7 Group (nu Canal+ Luxembourg) met ze omgingen hebben een aantal spelers in de markt het initiatief genomen een concurrent op te zetten om het monopolie te doorbreken. Ze hebben mij erbij gevraagd en ik ben aandeelhouder geworden en heb me ook bezig gehouden met het regelen van contractuele zaken met zenders. Het is pijnlijk wat er nu gebeurd is. Het had niet gehoeven. Als we nog een jaar door hadden mogen gaan, was het punt van break even bereikt. Doordat Joyne zich op de recreatieve markt richtte, had dat ook bij Joyne bij de uitbraak van de coronacrisis zijn weerslag. Het abonneebestand groeide echter weer de afgelopen tijd. We werkten met een kleine organisatie en konden daarmee de kosten beperkt houden.”

Klanten

Joyne telt circa 30.000 betalende Nederlandse abonnees waarvan circa 12.000 consumenten waren, en circa 18.000 zakelijke klanten zijn. Daarnaast zijn er enkele duizenden Vlaamse abonnees. De consumentenklanten bevinden zich voornamelijk buiten Nederland. Joyne introduceerde het idee van prepaidtelevisie.

Eutelsat heeft faillissement aangevraagd

Jur Bron: “We wisten met de aanpak een net iets andere focus te leggen. Het ging niet altijd makkelijk in een niet lastige markt, maar we waren aardig bezig. We waren al langer bezig met het lanceren van een IPTV-product, maar de focus zou satelliet blijven. Eutelsat was de grootste crediteur die ook het faillissement heeft aangevraagd. We waren nog met ze in gesprek toen de faillissementsaanvraag werd gedaan. Ik heb tot het laatste moment getracht en ervoor gepleit om Joyne te redden. Ik heb nog tegen de rechter betoogd om een afkoelingsperiode in te lassen. Dat is niet gelukt. Daar ging de rechter niet in mee. Het is even niet anders. You win something, you lose something. Het is erg jammer. Dit had niet gehoeven, ook mijn geld zie ik niet meer terug. Als we een jaar de tijd hadden gekregen, hadden we kunnen beginnen met de opgelopen schulden af te lossen.”

Het is voor Jur Bron zijn eerste faillissement in zijn leven. Jur Bron is mede-oprichter van zenders als TV Oranje, Schlager TV, Nashville, Brava HDTV (verkocht aan Stingray) en Djazz TV (aan Stingray verkocht)

Overname?

Volgens Jur Bron proberen de andere Joyne-aandeelhouders (Peter van der Meer, Hans Schellingerhout, Rolf Edens en Hans Brunas) geen doorstart te maken en/of de boedel van Joyne over te nemen. Of Canal+ Luxembourg of een andere partij de activiteiten van Joyne zullen overnemen is onduidelijk. Canal+ Luxembourg kan daar desgevraagd bij monde van Vice-president Country Manager Christiaan Puper geen commentaar over geven. Mogelijk komt de curator die vooruitlopend daarop geen reactie wilde geven, eind deze week met nieuws over de situatie. Als geen partij gevonden wordt voor een voortzetting (en financiering) van activiteiten, zullen de uitzendingen op satelliet worden beëindigd.

Uit de laatst gedeponeerde cijfers bij de jaarrekening van 2019 bleek dat het bedrijf een negatief eigen vermogen van 3,8 miljoen euro had; waarbij het verlies in 2019 circa 1,5 miljoen bedroeg, een lichte verbetering ten opzichte van 2018 toen 1,54 miljoen euro verlies werd gerapporteerd. Als de curator zijn verslag opmaakt zal meer duidelijk worden over de financiële positie van Joyne. Dit verslag zal openbaar worden gedeponeerd.