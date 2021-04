Satelliettelevisieaanbieder Joyne failliet; toekomst onduidelijk

Satelliettelevisieaanbieder Joyne is vrijdag 9 april 2021 failliet verklaard door de rechtbank Noord-Nederland.

Eutelsat

Joyne startte in september 2017 met het aanbieden van satelliettelevisie via de Eutelsat 9B. Op 1 augustus 2018 startte Joyne met het aanbieden van een Vlaams pakket onder de naam Be Joyne. Het bedrijf kende Jur Bron, Hans Schellingerhout, Hans Brunas, Peter van der Meer en Rolf Edens als aandeelhouders.

Faillissement

Noch de aandeelhouders, noch Joyne zelf hebben het faillissement aangevraagd. Het is waarschijnlijk dat Eutelsat, de leverancier van satellietruimte waarop Joyne uitzendt en langdurige afspraken heeft, het faillissement heeft aangevraagd. Eutelsat is bij Joyne de grootste kostenpost. Daarnaast maakte Joyne kosten bij partijen als Mediachoice van Ferry Ouwendijk als technisch partner, Nagra Kudeslki (voor de Conax CI modules en Conax-codering) en partijen als de NPO, RTL Nederland, Talpa Network, ViacomCBS, Discovery, Walt Disney Company (waaronder ESPN), Telenet (Play), DPG Media en anderen.

Abonnementen

Joyne richt zich met haar aanbod op recreatieve gebruikers als thuisgebruik. Met zowel jaarabonnementen als prepaid televisie wilde Joyne concurreren met Canal+ Luxembourg die met de merken Canal Digitaal en TV Vlaanderen actief is. Het bedrijf werkte met een kleine organisatie en liet de klantencontacten en ondersteuning vooral door de gespecialiseerde verkopers van satellietapparatuur over.

Ook profileerde het bedrijf zich in het zakelijke segment zich op bungalowparken, hotels, zorgcentra en anderen richtend. Het klantenbestand van de aanbieder zou bestaan uit enkele tientallen duizenden klanten waarvan een meerderheid in het zakelijke segment.

Geen commentaar

Joyne zelf zegt bij monde van Johrit Schellingerhout die als zelfstandige voor het bedrijf werkt(e), geen commentaar te kunnen geven. De curator is sinds 9 april jl. verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de continu├»teit en of er potentiele overnamekandidaten zijn voor de activiteiten. Doordat het bedrijf in een status van faillissement verkeerd, zijn alle contracten nietig geworden. Klanten hoeven geen betalingen meer te verrichten en Joyne hoeft geen leveranciers meer te betalen. De activiteiten worden ondanks het faillissement – blijkbaar met instemming van Eutelsat – nog voortgezet in afwachting van de bevindingen van de curator.