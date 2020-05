Per 1 juli voert Ziggo een aantal prijsverhogingen door in haar abonnementen voor internet, telefonie en televisie. Dit heeft de kabelaar bekend gemaakt op haar website.

Investeringen

Ziggo geeft aan dat door investeringen in haar netwerk het nodig is om de abonnementsprijzen te verhogen per 1 juli. “We investeren elke dag in het netwerk van morgen. Voor de mooiste televisie en de beste digitale verbinding. Want de hoeveelheid data die we uitwisselen groeit enorm en het wordt alleen maar meer de komende jaren. Het dataverbruik per apparaat stijgt en ook het aantal apparaten dat met elkaar ‘praat’ blijft groeien. Daarom bouwen we nú aan het netwerk van de toekomst.”, aldus Ziggo op haar website.

2 euro

De tarieven van de meeste abonnementsvormen stijgen ongeveer 2 euro per maand. Het duurste pakket, Internet Giga & TV Max, blijft ongewijzigd qua prijsstelling: 99,50 euro per maand. Wie alleen (digitale) televisie wil kijken bij Ziggo moet vanaf 1 juli 19,95 euro per maand betalen in plaats van de huidige 18.70 euro.

Klanten die momenteel profiteren van een tijdelijke actiekorting blijven recht houden op deze korting gedurende de actieperiode.

Tarieven per 1 juli

Een volledig overzicht van de nieuwe tarieven per 1 juli 2020 is te vinden op de website van Ziggo:

KPN

Vorige week kwam concurrent KPN ook met een prijsverhoging. Bij deze provider stijgen de abonnementsprijzen gemiddeld 1,50 euro.