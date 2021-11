De kanaalnummers van de themakanalen van de NPO wordt landelijk gelijk bij vrijwel alle digitale televisie-aanbieders. Dit heeft de NPO bekend gemaakt.

Minder themakanalen

Al eerder was bekend geworden dat de uitzendingen van de themakanalen NPO Nieuws en NPO Zappelin Extra per 15 december worden gestaakt. Content van NPO Nieuws zal vanaf dat moment te zien zijn op het kanaal van NPO Politiek. Dit themakanaal krijgt een nieuwe naam ‘NPO Politiek en Nieuws”.

Aanbod

Naast NPO Politiek en Nieuws blijven de themakanalen NPO 1 extra en NPO 2 extra bestaan. NPO 1 extra is de zender voor bijzondere uitzendingen en programma’s uit het rijke archief van de publieke omroep. Het themakanaal NPO 2 extra is en blijft de plek voor documentaires en aanvullend cultureel aanbod, zoals muziek, theater, beeldende kunst en film.

Kanaalnummers

Om de zenders nog makkelijker te vinden, is met de meeste tv-aanbieders afgesproken om de kanaalnummers van de extra NPO-kanalen gelijk te trekken. De kanaalnummers worden: NPO 1 extra: kanaal 81, NPO 2 extra: kanaal 82 en NPO Politiek en Nieuws kanaal 83. Alle wijzigingen gaan per 15 december 2021 in. Bij Ziggo worden genoemde kanaalnummers vanaf 3 januari 2022 doorgevoerd.

De zender zijn ook te zien via NPO Start en NLZIET.