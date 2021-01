Kijkcijfers: Nederlander zat meer voor de buis in 2020

De Nederlander keek in 2020 gemiddeld 160 minuten per dag naar televisiezenders (2 uur en 40 minuten); dit is 4 minuten meer dan in 2019. Dit bericht Stichting KijkOnderzoek (SKO) in haar jaarpersbericht met kijkcijfers over 2020.

Uitgesteld kijken

Het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzenddag steeg in 2020 naar 15,2%, wat overeenkomt met 24 minuten per dag. In 2019 was dit nog 20 minuten per dag.

TV schermtijd

De TV schermtijd ofwel de totale tijd die voor het televisiescherm werd doorgebracht was in 2020 206 minuten (3 uur en 26 minuten). Dit is 14 minuten meer dan in 2019. Naast het kijken naar

televisiezenders (inclusief live en uitgesteld kijken) zit in de TV Schermtijd ook de tijd die wordt besteed aan het bekijken van bijvoorbeeld video on demand diensten zoals Netflix, Videoland,

Amazon Prime Video en Disney+.

Top 20

De Top 20 van best bekeken televisieprogramma’s in 2020 wordt aangevoerd door het extra journaal op NPO1 van 14 december 2020. Deze toespraak van premier Rutte (met daarin de aankondiging van de tweede lockdown) had gemiddeld 6.035.000 kijkers. De voetbalwedstrijd Nederland – Bosnië en Herzegovina van 15 november 2020 is met gemiddeld 2.782.000 kijkers de meest bekeken sportuitzending van 2020.

Uitgesteld bekeken

Wie is de Mol van 11 januari 2020 is het meest uitgesteld bekeken programma van 2020 met gemiddeld 1.889.000 kijkers die uitgesteld keken binnen 6 dagen na de uitzenddag.

Marktaandelen

Het marktaandeel in de avond (18:00- 24:00 uur) van de Publieke Omroep stijgt van 37,2% naar 37,7%. RTL Nederland stijgt van 26,3% naar 27,9% en het marktaandeel van Talpa TV daalt van 20,5% naar 19,6%.

Meer op de website van Stichting KijkOnderzoek. Op deze website is ook een factsheet te vinden van de invloed van de coronacrisis op de kijkcijfers.

