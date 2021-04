Kijkers centraal op Koningsdag bij TV Oranje

Koningsdag zal ook dit jaar niet op de gebruikelijke manier gevierd kunnen worden. Voor muziekzender TV Oranje is dat reden om de hele dag de kijker centraal te zetten. Via de TV Oranje Kijkers App kan vanaf dinsdag 20 april een week lang een boodschap worden opgenomen op de smartphone, die wordt doorgestuurd naar de redactie. Op Koningsdag, dinsdag 27 april, zijn deze boodschappen tussen de videoclips door te zien bij TV Oranje.

“Alles mag op Koningsdag”

Geheel in de sfeer van Koningsdag staat het iedereen vrij welke boodschap er wordt ingesproken. “Je kunt Koning Willem-Alexander feliciteren met zijn verjaardag, spullen aanbieden die je normaal gesproken zou verkopen op de vrijmarkt, iemand de groeten doen of gewoon een leuke clip aanvragen. Je hoeft slechts de TV Oranje app te downloaden en in de week voor Koningsdag je boodschap op te nemen. De TV Oranje app is te vinden in de Apple App Store en Google Play“, aldus de televisiezender in een persbericht.

‘Zender van de Maand’ bij T-Mobile

Aanleiding voor deze speciale publieksacties is dat TV Oranje in april ‘Zender van de Maand’ is bij T-Mobile. De zender met muziek van eigen bodem is normaal gesproken te vinden in het Kids & Music Pakket op kanaal 229, maar nu kunnen alle T-Mobile abonnees er tot 1 mei gratis naar kijken.

Meer informatie op de website van de televisiezender.