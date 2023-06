Deze week staat radiozender KINK 80’s in het teken van de KINK 80’s Top 500. De lijst is deze week elke werkdag te horen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

KINK 80’s

Sinds 1 april is de themazender KINK 80’s te beluisteren via Internet en DAB+. De radiozender is de vervanger van KINK Classics. De radiozender zendt alleen maar muziek uit, uit de jaren tachtig.

Top 500

Deze week is de KINK 80’s Top 500 te beluisteren op de radiozender. “Dit voorjaar is KINK 80’s van start gegaan, een nieuw station in de KINK-familie waar je dag in, dag uit de beste alternative 80’s hoort. Deze week maken we daar ECHT het beste van in de KINK 80’s Top 500!“, aldus de radiozender. De lijst is samengesteld door de luisteraars van de radiozender in is hier te vinden.

