Per vandaag is radiozender KINK Classics vervangen door KINK80s. De zender is te beluisteren via Internet en DAB+.

“Vanaf dit weekend hebben we bij KINK een nieuw themakanaal: KINK80s, waarop 24 uur per dag de beste alternatieve muziek uit de jaren 80 te horen is! Van David Bowie tot The Cure, en van Depeche Mode tot U2, je hoort het vanaf zaterdag 1 april op KINK80s.“, aldus de radiozender op haar website.

“Rijk pallet”

“De muziek uit de eighties biedt voor liefhebbers van alternatieve muziek een heel rijk pallet aan stijlen en klanken“, licht programmadirecteur Michiel Veenstra toe. “Of je nou een shoegazer of headbanger was, je hoort je favoriete muziek uit dit Illustere decennium op KINK80s“.

DAB+ en Internet

De radiozender is te beluisteren via DAB+ (kanaal 9C) en wereldwijd via Internet.