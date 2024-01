Op donderdag 1 februari 2024 viert KINK haar vijfde verjaardag met onder andere de muzieklijst KINK 500 en een feest in TivoliVredenburg.

Herstart

Op 1 februari 2019 ging het nieuwe KINK van start op DAB+ en Internet. De radiozender had al eerder uitgezonden onder de naam KINK FM in de periode 1995 en 2011. Naast de radiozender zelf zijn er ook een aantal themakanalen actief via DAB+ en Internet. Sinds vorige week is KINK ook te horen via de FM in de Randstad.

“Niet durven dromen”

“Toen we vijf jaar geleden begonnen aan KINK hadden we niet durven dromen hoe mooi dit avontuur zou uitpakken. Elke maand luisteren er rond de miljoen mensen naar onze unieke en direct herkenbare muziekmix van alternative rock-helden als Foo Fighters, Pearl Jam en Nothing But Thieves. Met de start van onze uitzendingen op de FM in de Randstad sinds 23 januari kunnen nog meer mensen op nog meer plekken luisteren en met ons meevieren!“, aldus programmadirecteur Michiel Veenstra

KINK 500

Van maandag 29 januari tot en met vrijdag 2 februari is elke dag de KINK 500 te horen. Deze lijst bestaat uit de 500 meest geliefde tracks uit vijf jaar KINK 1500, de door de luisteraars van de radiozender samengestelde lijst met de beste nummers ooit gemaakt. Meer informatie via deze pagina.

Feest

Op zaterdag 3 februari viert de radiozender samen met honderden luisteraars de verjaardag tijdens een speciale 5 Jaar KINK editie van de Gitaardisco in TivoliVredenburg in Utrecht, waar dj’s als Michiel Veenstra, Eric Corton, Jasper Leijdens en Jim Vorwald de beste muziek draaien. Ook de Haagse band Wodan Boys is aanwezig voor een dj-set. De avond is inmiddels volledig uitverkocht, maar luisteraars maken tijdens de KINK 500 nog kans op het winnen van de allerlaatste tickets.