De voetbalklassieker Ajax-Feyenoord is zondagmiddag live te volgen op radio, televisie en Internet. De wedstrijd is live te volgen op het hoofdkanaal van EPSN.

Klassieker

In de Johan Cruijff ArenA wordt er zondag om 14.30 uur afgetrapt voor de voetbalklassieker tussen Ajax uit Amsterdam en Feyenoord uit Rotterdam. Feyenoord staat momenteel op de derde plek in de Eredivisie met 55 punten. Ajax staat aan kop van de Eredivisie met 63 punten.

Televisie

De wedstrijd is vanaf 14.30 uur live te volgen via ESPN. De voorbeschouwing op de wedstrijd begint al om 14.15 uur. ESPN is bij veel aanbieders opgenomen in het digitale basispakket. Zo is de zender bij aanbieder KPN te zien via kanaal 14 en bij aanbieder Ziggo via kanaal 421.

Radio

De wedstrijd is zondagmiddag ook live te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Ook de regionale omroep Radio Rijnmond zendt wedstrijd live uit in een uitzending van Radio Rijnmond Sport. De radiozender is te beluisteren in de Randstad via FM en DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Daarnaast is de wedstrijd ook te volgen via Ajax Radio dat onder andere te beluisteren is via JUKE.

Samenvatting

Op NPO 1 is vanaf 19.00 uur een samenvatting van de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord te zien in NOS Studio Sport.