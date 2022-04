Koningsdag 2022 is dit jaar uitgebreid te volgen bij de NOS op NPO 1, NPO Radio 1 en BVN. De uitzending begint rond 10.45 uur.

Maastricht

Voor het eerst sinds 2019 viert Nederland weer Koningsdag als vanouds, met de koninklijke familie die een route aflegt temidden van publiek. Na twee corona-edities viert koning Willem-Alexander zijn 55ste verjaardag in Maastricht, dat een uitgebreid programma heeft samengesteld over wat Zuid-Limburg te bieden heeft.

Verslag

De NOS is er overdag rechtstreeks bij met verslaggevers Malou Petter en Martijn Bink tussen de koninklijke familie en het publiek en met Jeroen Overbeek voor het commentaar. De uitzending begint rond 10.45 uur en is te volgen via NPO 1, BVN en themakanaal NPO Politiek en Nieuws (kanaal 83) met gebarentolk. Vanaf 19.00 uur is er een samenvatting te zien via NPO 1.

NPO Radio 1

Ook op NPO Radio 1 is Koningsdag live te volgen: Simone Weimans en Roos Abelman (KRO-NCRV) presenteren een programma rechtstreeks vanuit een Maastrichts café en hebben te gast oud-gouverneur van Limburg Theo Bovens en koningshuisdeskundige Reinildis van Ditzhuyzen. Drie verslaggevers verslaan de gebeurtenissen langs de route. NPO Radio 1 is te beluisteren via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.