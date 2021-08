KPN blijft actief als hoofdsponsor Eredivisie

KPN blijft tot en met seizoen 2024/25 hoofdsponsor van de Eredivisie. Dit heeft Eredivisie Media & Marketing bekend gemaakt in een persbericht.

‘Nieuw hoofdstuk’

Frank Rutten, Managing Director Eredivisie Media & Marketing: “KPN en het Eredivisievoetbal weten ieder op hun eigen, unieke manier mensen door het hele land met elkaar te verbinden. We zijn dan ook blij om een nieuw hoofdstuk toe te kunnen voegen aan de toch al rijke geschiedenis tussen KPN en de Eredivisie. Samen met elkaar zien we uit naar een prachtig 65e Eredivisieseizoen, met spectaculair voetbal en met zoveel mogelijk publiek in de stadions.”

Nieuwe partners

Vorige week werd bekend dat met ingang van het nieuwe seizoen Holland Casino de responsible betting partner is van het Nederlandse betaald voetbal. De samenwerking met de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en ESPN stelt Holland Casino in staat om zich vanaf 1 oktober te presenteren als online kansspelaanbieder met een aantrekkelijk totaal aanbod van onder andere bekende sportweddenschappen en casinospellen. Ook Procter & Gamble (Gillette) en Kruidvat zijn nieuw in de sponsorpiramide van de Eredivisie. Zij zijn met ingang van dit seizoen Official Supplier Eredivisie.

Naast de nieuwe partijen heeft de Eredivisie verlengd met partners Deventrade en Radio Veronica. Deventrade blijft daardoor de leverancier van de officiële Derbystar Eredivisiebal. Radio Veronica geeft het partnership kleur met onder andere de jaarlijkse seizoenskaartenactie