KPN en Ziggo brengen DJ-sets op tv tijdens ‘We Own The Night TV’

KPN en Ziggo zenden op zaterdagavonden dj-sets uit van diverse DJ’s onder de noemer ‘We Own The Night TV’.

DJ’s

Tot en met eind mei staat Ziggo TV elke zaterdagavond in het teken van diverse DJ-sets onder de noemer ‘We Own The Night TV’. Vanavond, zaterdag 25 april, staat de eerste avond ingepland. Te zien zijn DJ-sets van Sidney Samson, Lucien Foort, Benjamin Bates en Funkerman. De avond begint om 20.00 uur en de gehele programmering vind je hier. Ziggo TV is te vinden op kanaal 13 van het digitale basispakket en via het Ziggo GO-platform.

KPN

Ook bij KPN zijn de dj-sets van We Own The Night TV te zien. De sets worden uitgezonden op kanaal 70 van het Interactieve TV-pakket. Op dit kanaal is elke middag IedereenLive te zien..

Youtube

Voor liefhebbers die geen abonnement hebben bij Ziggo of KPN is de uitzending ook te zien via Youtube.

Home Sessions Kingsday op Ziggo TV

Maandag 27 april, Koningsdag, worden er op Ziggo TV (kanaal 13) ook diverse DJ-sets uitgezonden tijdens Spinnin’ Home Sessions Kingsday in samenwerking met muzieklabel Spinnin’ Records . De uitzending begint om 14.00 uur en er zijn sets te zien en te horen van onder andere Sam Feldt, La Fuente, Mesto, Lucas & Steve en Fedde le Grand. De optreden zijn ook te volgen via Youtube.

Sociale media: