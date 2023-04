KPN gaat de dekking van het signaal van Digitenne verder verbeteren in recreatiegebieden. Dit bericht de aanbieder in een persbericht.

Extra steunzenders

Eerder melde deze website al dat er een extra steunzender is geplaatst in het Friese Tjerkgaast waardoor de de dekking van het digitale ethertelevisiesignaal van Digitenne in Zuidwest-Friesland is verbeterd. Komende maanden breidt KPN het netwerk nog verder uit, zodat ook in andere (recreatie)gebieden, waaronder in Zoutelande (Zeeland) het signaal verder geoptimaliseerd wordt.

Meer informatie op kpn.com/digitenne