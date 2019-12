KPN gaat gigabit snelheden op glasvezel aanbieden

KPN introduceert begin volgend jaar internetsnelheden van 1 Gigabit per seconde (1 Gbps) op haar glasvezelnetwerk. Dit bericht de telecomaanbieder in een persbericht.

Vanaf maart 2020

Vanaf maart 2020 komt 1 Gbps stapsgewijs commercieel beschikbaar voor alle huishoudens met een glasvezelaansluiting van het netwerk van KPN. De 1 Gbps internetsnelheid zal in maart al voor circa 1,5 miljoen adressen met een glasvezelaansluiting beschikbaar zijn in de grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en in tientallen andere plaatsen.

Upload

Volgens website Tweakers komt in eerste instantie de uploadsnelheid op 500Mbit/s te liggen. Eind 2020 verhoogt KPN deze naar 1GBit zodat sprake is van symmetrische snelheden. Tot nu toe biedt KPN symmetrische up- en downloadsnelheden op zijn glasvezelnetwerk aan, met een maximum van 500Mbit/s down en 500Mbit/s up.

Gigabit

“Heel mooi dat we onze klanten toegang kunnen geven tot een razendsnelle gigabit verbinding,” aldus Babak Fouladi, Chief Technology and Digital Officer bij KPN. “ We blijven geweldige breedbanddiensten leveren en investeren in glasvezel om tot ver in de 21ste eeuw Nederland van een veilig en snel digitaal netwerk te voorzien, dat ook aan toekomstige eisen voldoet.”

Giganet

Met het verhogen van de snelheden op het glasvezelnetwerk van KPN gaat de aanbieder de concurrentie aan met Ziggo. Deze aanbieder is al in een aantal regio’s begonnen met het aanbieden van snelheden van 1 Gigabit per seconde. De upload snelheid bij dit pakket ligt echter een stuk lager. In de regio Utrecht en Hilversum is de downloadsnelheid van 1 Gigabit inmiddels beschikbaar.