KPN introduceert 1 Gbit/s glasvezelinternet voor 65 euro per maand

KPN start met het aanbieden van een 1 Gbit/s glasvezelinternet voor 65 euro per maand. De downloadsnelheid is 1 Gbit/s en de uploadsnelheid is voorlopig 500 Mbit/s. Aan het einde van het jaar verhoogt KPN deze ook naar 1 Gbit/s.

Beschikbaarheid

De 1 Gbit/s glasvezelinternet snelheid van KPN is beschikbaar op meer dan 1,2 miljoen adressen in Nederland in gemeentes als Baarn, Barneveld, Bilthoven, Culemborg, Doetinchem, Emmeloord, Emmen, Houten, Huizen en Noordwijk. Ook in delen van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Den Haag kunnen bewoners met een glasvezelverbinding bij KPN 1 Gbit/s glasvezelinternet bestellen.

Uitbreiding

In de loop van 2021 verwacht de aanbieder dat alle glasvezelaansluitingen gebruik kunnen maken van de 1 Gbit/s snelheid optie. Via kpn.com/gigabit kunnen consumenten en kleinzakelijke klanten de actuele beschikbaarheid bekijken.

Extra aansluitingen

De provider sluit in heel Nederland tot eind 2021 ongeveer één miljoen huishoudens op glasvezel aan, bovenop de ruim twee miljoen die het al heeft aangesloten.