KPN verstevigt zijn positie in de grote steden door de glasvezelnetwerken van Primevest Capital Partners toe te voegen aan zijn eigen glasvezelnetwerk.

Grote steden

Het gaat in totaal om 127.000 adressen in de steden Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. Deze acquisitie is in lijn met de ambitie van KPN om circa 80% van Nederland van glasvezel te voorzien eind 2026.

“Enorme aanvulling”

Wouter Stammeijer, Chief Technology & Digital Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN: “Deze overname is een welkome aanvulling op ons bestaande glasvezelnetwerk. We hebben nu op circa 4 miljoen adressen ons kopernetwerk vervangen door glasvezel. Een prestatie van formaat en in het hart van onze strategie. De komende jaren maken we het werk met volle energie af.”

Open Netwerk

Het netwerk van KPN is een open netwerk. Dat betekent dat ook andere aanbieders van telecomdiensten hun diensten over dit netwerk kunnen leveren. De transactie zal naar verwachting eind juni 2023 worden afgerond. Financiële details van de transactie worden niet bekendgemaakt.