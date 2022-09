De F1-race van Zandvoort en de overwinning van Max Verstappen zorgden niet alleen voor uitzinnige vreugde op en rond de baan. Ook het netwerk van KPN veerde op. Het hele F1-weekend was duidelijk zichtbaar met piek-momenten op de vaste en mobiele netwerken van KPN. Opvallend was ook dat Nederlanders in het buitenland de Nederlandse ‘thuisrace’ erg goed bekeken. Het mobiele dataverkeer uit het buitenland (roaming) verdubbelde toen de coureurs zondag in Zandvoort in actie kwamen.

Dataverkeer

Ook in Nederland zelf werd de race massaal via het mobiele netwerk gevolgd. Via 4G en 5G verwerkte KPN tussen 15.00 en 17.00 uur zo’n 50% meer dataverkeer in vergelijking met een ‘normale’ zondag, aldus KPN in een persbericht.

Vaste netwerk

Ook via het vaste netwerk werd er massaal gestreamd en TV gekeken. De race in Zandvoort was duidelijk zichtbaar op het vaste netwerk van KPN. Er werd niet alleen massaal gestreamd via bijvoorbeeld Viaplay, ook was er een forse stroom TV-verkeer aangezien de thuisrace ook live werd uitgezonden bij de publieke omroep. Er stemden ruim 2,1 miljoen mensen af op de TV-uitzending rond de grand prix, zo blijkt uit een rapportage van Stichting KijkOnderzoek.

Tijdelijk meer mobiele capaciteit in Zandvoort

Ook op en rond het circuit in Zandvoort werd er volop gebruik gemaakt van het mobiele netwerk. Voor de ruim 300.000 fans die naar het circuit in de badplaats afreisden heeft KPN tijdelijk 4 extra mobiele zendmasten geplaatst. Hierdoor is er ondanks de drukte extra capaciteit beschikbaar en blijft het mogelijk om tijdens het race-weekend te bellen en te appen en de verrichtingen op de baan te delen met vrienden en familie. Meer informatie over deze extra capaciteit vind je op de website Antennekaart.nl