Het aankomend weekend staat bij de NOS in het teken van de Grand Prix van Zandvoort. De race op zondagmiddag is live te volgen NPO 1.

Uitzendingen

Zaterdag zendt de NOS een ruime samenvatting en analyse uit van de kwalificatie van de race, vanaf 17.10 uur te zien op NPO 1. Zondagmiddag komt de NOS rechtstreeks vanuit Zandvoort. Vanaf 13.10 uur live op NOS.nl, de NOS-app en NPO 1. In de uitzending een voorbeschouwing op de race met reportages, interviews en aandacht voor de drivers parade en de volksliederen. Aanwezig zijn F1-analist Jan Lammers, coureurs Bent Viscaal, Rudy van Buren, Beitske Visser, Nyck de Vries en teambaas Frits van Amersfoort.

Race

En vanaf 15.00 uur is live de Grand Prix van Zandvoort te zien via NPO 1. Zowel online – NOS-app en NOS.nl – als op NPO 1. Ook is de race rechtstreeks te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 en het liveblog op NOS.nl. Het commentaar bij de race is afkomstig komt van Hans van Loozenoord en Jeroen Bleekemolen (TV/Online) en Louis Dekker en Bent Viscaal (via NPO Radio 1).

Viaplay en F1 TV PRO

Natuurlijk is de race ook te volgen via de streamingdiensten Viaplay en F1 TV PRO. Voor deze diensten is echter wel een abonnement nodig. Via de radio kan de race ook worden gevolgd via Grand Prix Radio. Deze radiozender is te beluisteren via Internet en DAB+.