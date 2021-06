KPN realiseert drie miljoenste glasvezelaansluiting in Nederland

In Zwolle heeft KPN de drie miljoenste glasvezelaansluiting gerealiseerd. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels een aansluiting op een glasvezelnetwerk. Hiervan is ruim 75% via KPN aangesloten.

9000 huizen per week

KPN legt in hoog tempo glasvezel aan. Op dit moment sluit het bedrijf ruim 9.000 huizen per week aan. Dat zijn er 1.800 per dag, 225 per uur en bijna vier per minuut. In dit tempo heeft in 2026 bijna iedereen in Nederland glasvezel.

Tempo uitrol verder opgevoerd

KPN is op dit moment in meer dan 100 gebieden aan het uitrollen. Vorige week werd de 200.000e aansluiting van het jaar bereikt en het tempo van de glasvezelaanleg wordt de komende periode nog verder opgevoerd. KPN sluit de komende periode nog eens circa 2,5 miljoen woningen aan op glasvezel.

Glaspoort

Dankzij het recent opgerichte glasvezelbedrijf Glaspoort komen daar de komende vijf jaar nog vele aansluitingen bij in zo’n duizend dorpen, kleine woonkernen en op bedrijventerreinen. KPN vervangt zijn kopernetwerk door glasvezel. Als het glasvezelnetwerk is aangelegd gaat op termijn het kopernetwerk uit. Klanten van KPN kunnen voor hetzelfde bedrag overstappen van koper naar glasvezel, en hogere snelheden nemen als ze dat willen.