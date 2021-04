KPN gaat haar glasvezelnetwerk verder uitbreiden. Zo worden ook de gemeenten Heusden en Etten-Leur aangesloten op het glasvezelnetwerk van KPN.

Heusden

Woensdag 21 april tekenden de gemeente Heusen en KPN NetwerkNL een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat vastgelegd dat zo’n 18.000 huishoudens worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. De werkzaamheden vinden plaats in Drunen, Vlijmen, Vlijmen-Vliedberg, Elshout, Haarsteeg, Oudheusden, Nieuwkuijk en vesting Heusden. KPN start september 2021 met de aanleg van glasvezel, daarvan worden bewoners in augustus op de hoogte gebracht. KPN verwacht de eerste adressen in november 2021 aangesloten te hebben op het netwerk.

Etten-Leur

Woensdag 21 april tekenden KPN NetwerkNL ook een overeenkomst met de gemeente Etten-Leur. KPN start oktober 2021 met de aanleg van glasvezel in Etten-Leur. Het doel is om al in 2023 de helft van Etten-Leur aangesloten te hebben op snel glasvezelinternet. De uitrol van glasvezel wordt uitgevoerd door de aannemer Spitters. Het project zit nog in de voorbereidende fase. Eind 2021 worden bewoners geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen starten vanuit de telefooncentrales aan Baai 49 in Etten-Leur.

Uitrol

KPN gaat de komende jaren flink investeren in het aanleggen van glasvezel. Zo zijn er dit jaar al 100.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk gerealiseerd.