Zowel KPN als Odido hebben goed gescoord in de zogenaamde Umlaut-test. KPN heeft het beste mobiele netwerk van Nederland en Odido komt als beste uit de test qua vast netwerk.

KPN

Het mobiele netwerk van KPN is door benchmarkorganisatie Umlaut uitgeroepen tot beste van Nederland. De overall score van 987 punten op een schaal van 1000 punten is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Naast verschillende gebruikerstests wordt het onderzoek gebaseerd op technische netwerkmetingen. Meer over het rapport vind je hier.

Odido

Internet van Odido komt als beste uit de nationale netwerktest van Umlaut. Met een score van 953 uit 1000 punten behaalt de provider die voorheen bekend stond onder de naam T-Mobile, dit jaar de hoogste score ooit van alle Nederlandse operators voor haar vaste internetdiensten. Uit de testresultaten blijkt dat de vaste internetdiensten van Odido zich vooral onderscheiden op zowel up-als downloadsnelheden maar ook de latency van het vaste netwerk scoort zeer goed. Meer over de test vind je hier.