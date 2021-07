KPN stopt eind maart 2022 met aanbieden 3G

KPN haalt op 31 maart 2022 haar 3G-netwerk uit de lucht. De aanbieder wil de capaciteit inzetten voor 4G en 5G. Eerder had de aanbieder aangekondigd om het 3G-netwerk op 1 januari 2022 uit de lucht te halen.

Einde van 3G

3G werd in 2003 in Nederland in gebruik genomen en deed bijna twintig jaar dienst. Het zorgde voor de doorbraak van de smartphone, mobiel internetten werd een succes en dankzij de introductie van 4G kon iedereen van mobiel breedband gaan genieten. 4G en later 5G hebben de derde generatie mobiele technologie overbodig gemaakt. Er wordt nog nauwelijks gebruik van gemaakt en aangezien de databehoefte van klanten alleen maar toeneemt, gaat KPN de frequenties en capaciteit van 3G inzetten voor 4G en 5G.

Van 3G naar 4G of 5G

KPN vernieuwt zijn hele mobiele netwerk, hierdoor wordt 4G beter en komt 5G beschikbaar, waarop 3G-gebruikers kunnen overstappen. Een zeer beperkt aantal klanten maakt op dit moment nog alleen gebruik van 3G, bijvoorbeeld wanneer ze nog geen 4G- of 5G-geschikt toestel hebben. De aanbieder geeft deze klanten nog wat extra tijd om zorgeloos de overstap naar de nieuwste technologie te kunnen maken, aanvankelijk stond het uitzetten van 3G gepland op 1 januari 2022. Wanneer klanten niet overstappen, zullen ze vanaf april 2022 automatisch terugvallen op 2G dat nog prima dienst doet voor spraakverkeer.

2G blijft bestaan, tot tenminste april 2025

In tegenstelling tot 3G wordt 2G nog relatief veel gebruikt voor bijvoorbeeld spraakverbindingen en zakelijke toepassingen, denk aan slimme meters. Het 2G-netwerk van KPN blijft de komende jaren beschikbaar en in dienst tot tenminste april 2025. De aanbieder gaat de spraakkwaliteit verbeteren met de introductie van HD-voice op 2G en daarmee wordt dit gelijkwaardig aan de spraakkwaliteit van 3G. De beste netwerkervaring wordt verkregen door gebruik te maken van VoLTE via 4G of 5G.

