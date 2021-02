KPN van start met glasvezelaanleg in Haarlem

KPN is gestart met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk, ter vervanging van het kopernetwerk in Haarlem.

72.000 huishoudens

In totaal worden 72.000 huishoudens en bedrijven voorzien van een snelle internetverbinding. De eerste buurt waar het netwerk wordt aangelegd is Haarlem Delftwijk. De Haarlemse wethouder Michel Rog (Openbare Ruimte) en Willem Offerhaus, Directeur Regiodirectie van KPN, gaven gezamenlijk het officiële startsein op de Rijksstraatweg.

“Gigantische operatie”

“Het moderniseren van het netwerk is een gigantische operatie. Om dit zo efficiënt en aangenaam mogelijk te laten verlopen, gaat KPN NetwerkNL dagelijks straat voor straat en wijk voor wijk te werk. Daar moet onze aanlegploeg voor graven. Als we de stoep ’s ochtends open graven, proberen we deze voor het einde van de middag weer dicht te hebben. Uiteraard doen wij onze uiterste best om eventuele overlast tot een minimum te beperken”, aldus Willem Offerhaus van KPN. Haarlem Delftwijk wordt als eerste wijk voorzien van glasvezel. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de totale gemeente Haarlem in 2025 afgerond worden.

Investeren

Tot eind 2025 verdubbelt KPN het aantal huishoudens met internet via glasvezel. Om de digitalisering in Nederland te versnellen, investeert KPN de komende drie jaar in totaal ongeveer 3,5 miljard euro.

Meer informatie via: https://www.kpnnetwerk.nl/