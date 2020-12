KPN verslaat T-Mobile en Vodafone met 5G-snelheid

Het 5G-netwerk van KPN is door Ookla Speedtest erkend als het ‘Snelste 5G Mobiele Netwerk’ van Nederland. Dit bericht KPN in een persbericht.

Snelheid

Tijdens het derde kwartaal van 2020 zijn meer dan 15.000 tests uitgevoerd in Nederland door willekeurige gebruikers van de Ookla Speedtest-applicatie. Met een gemiddelde downloadsnelheid van 179 Mbps kwam KPN als beste uit de bus. KPN verwacht dat de testresultaten van het vierde kwartaal nog hogere gemiddelde downloadsnelheden zullen opleveren. Concurrenten T-Mobile en Vodafone kwamen tot downloadsnelheden van respectievelijk 140 Mbps en 94 Mbps.

“Trots”

Babak Fouladi, Chief Technology & Digital Officer en Lid van de Raad van Bestuur van de winnende telecomprovider: “We zijn dagelijks bezig met het vernieuwen van ons mobiele netwerk en het beschikbaar stellen van 5G. Een enorme operatie waarmee we inmiddels twee derde van Nederland een nog betere netwerkervaring bieden en de snelste 5G-ervaring van Nederland. We zijn er trots op dat we, ondanks dat we nog volop ons netwerk vernieuwen, nu al de snelste 5G provider van Nederland zijn. Het onderstreept dat we de juiste keuze hebben gemaakt, met onze focus op een echte 5G-ervaring met de 700MHz frequentieband als basis en een geclusterde uitrol van het volledige nieuwe mobiele netwerk over Nederland. Daarmee maken we niet alleen 4G beter, maar bieden we onze klanten ook de beste en snelste 5G ervaring van Nederland.”

