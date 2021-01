KRO-NCRV van start met nieuw journalistiek platform Pointer

De onderzoeksjournalistieke titels De Monitor, Pointer en Reporter Radio van KRO-NCRV gaan per vandaag samen verder onder één naam: Pointer.

Uitgebreide mix aan journalistieke tools

“Pointer is het eerste en grootste crossmediale journalistieke platform met een uitgebreide mix aan journalistieke tools, zoals crowdsourcing, datajournalistiek en open source intelligence. Juist met hulp en inzet van het publiek pakt het de kwesties van nu aan“, aldus de omroep in een persbericht.

Verhaal delen

Bezoekers van het platform kunnen relevante gegevens makkelijk opzoeken en daar een selectie van maken. “Er zijn verschillende tools en datasets tot ieders beschikking en je kunt zelf bepalen wat je wilt gebruiken. En Pointer nodigt je uit om jouw verhaal te delen.”, aldus de omroep.

“Uniek in Nederland”

Henk van der Aa, hoofdredacteur journalistiek: “Het nieuwe Pointer is uniek in Nederland; met data, crowdsourcing en OSINT onthullen we zaken die je nergens anders kunt lezen. We werken met de nieuwste methoden, de meest ervaren journalisten en doen onderzoek samen met het publiek, over onderwerpen die in hun eigen leven spelen”.

Radio en televisie

De eerste aflevering op radio van het nieuwe Pointer is te horen op zondag 10 januari om 19 uur op NPO Radio 1 en op TV op 11 januari om 22.15 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

Meer informatie: https://pointer.kro-ncrv.nl/

Sociale media: