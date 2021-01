Kysia Hekster nieuwe NOS-correspondent in Brussel

Kysia Hekster wordt de nieuwe NOS-correspondent voor de Europese Unie, de NAVO en de landen België en Luxemburg. Dit bericht de NOS op haar website.

Opvolger Thomas Spekschoor

Hekster wordt de opvolger van Thomas Spekschoor, die terugkeert naar Nederland en als verslaggever en redacteur op de binnenlandredactie aan de slag gaat. In Brussel wordt Hekster correspondent naast Sander van Hoorn.

Hekster (1971) werkt sinds 1998 bij de NOS, waar ze onder meer plaatsvervangend chef van de buitenlandredactie was. Van 2008 tot 2012 was ze NOS-correspondent in Rusland, waar ze tevens het boek De Poetin Show schreef. Op dit moment is ze binnenlandverslaggever en volgt ze het Koninklijk Huis.

Aïda Brands volgt Bert van Slooten op

Aïda Brands verhuist mee naar Brussel en wordt de opvolger van Bert van Slooten, die aan het einde van zijn vijfjarige termijn is gekomen als redacteur in Brussel. Brands werkt sinds 2017 op de NOS-economieredactie en eerder als politiek en financieel redacteur voor omroep WNL.

