Vandaag is de Lage Landenlijst weer te beluisteren via de regionale omroepen Omroep Zeeland, Omroep Brabant en L1 en in Vlaanderen via VRT Radio 1. De lijst bevat de beste 100 Nederlandstalige liedjes uit Vlaanderen en Nederland.

Stemmen

Luisteraars uit België en Nederland konden hiervoor de afgelopen weken hun stem uitbrengen. Vandaag, zaterdag 17 oktober wordt de lijst uitgezonden door VRT Radio 1 en door de drie zuidelijke regionale omroepen van Nederland (Omroep Zeeland, Omroep Brabant en L1). Vorig jaar was Kommil Foo met Ruimtevaarder de hoogst genoteerde plaat in de Lage Landenlijsten.

Geen gezamenlijke uitzending

Zonder corona zouden deze vier omroepen een gezamenlijke uitzending gemaakt hebben vanuit een Nederlands-Belgische grensgemeente. Maar in verband met de coronabeperkingen gaat de Lage Landenlijst iets anders klinken dan oorspronkelijk gepland. Omdat er een negatief reisadvies geldt tussen Nederland en Brussel kan de Nederlandse presentator (Elsa van Hermon uit Zeeland) niet afreizen naar Brussel.

Eigen Nederlandse uitzending

Door de coronacrisis is besloten door Omroep Zeeland, Omroep Brabant en L1 om samen vanuit de radiostudio van Omroep Brabant in Son een eigen Nederlandse uitzending te maken. Maarten Kortlever (Omroep Brabant), Elsa van Hermon (Omroep Zeeland) en Henk Hover (L1) presenteren gedrieën dezelfde lijst als de Vlaamse collega’s op VRT Radio 1 volgens hetzelfde draaiboek.

De Lage Landenlijst 2020 is te beluisteren van 09:00 tot 18:00 uur. Meer informatie via https://l1.nl/de-lage-landenlijst/

Luisteren kan via L1/Omroep Brabant/Omroep Zeeland of VRT Radio 1.

Sociale media:

We zijn vertrokken! Luister heel de dag naar de top 100 van de #lagelandenlijst. Nog tot 17 u kan je stemmen op je favoriete nummer uit de top 10! pic.twitter.com/w92i0udNbW — Radio 1 (@radio1be) October 17, 2020