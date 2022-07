De online radiozender Layzer Radio is sinds deze week ook in delen van Nederland te horen via de digitale ether (DAB+).

Layzer Radio

De radiozender brengt volgens de website een verfrissende mix van pop, house en R&B-muziek. De zender is vijftien jaar geleden van start gegaan onder de naam Laser Radio met als oprichters Ad Bouman, Erwin Ketteman en Hans Klaassen. Heden ten dagen is Hans Klaassen nog steeds betrokken bij de radiozender samen met Sieb Kroeske.

DAB+

Naast wereldwijde uitzendingen via Internet is sinds deze week de radiozender ook te beluisteren in de digitale ether (DAB+) in delen van Nederland. De radiozender zendt uit via de DAB+ in de kop van Noord-Holland en in de regio Almere.

Meer informatie via de website van de radiozender.

Sociale media: