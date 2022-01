Loeki de Leeuw viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. Nog geen jaar geleden keerde de reclameleeuw terug op de Nederlandse televisie. Recent onderzoek laat zien dat hij met open armen is ontvangenen dat Loeki zorgt voor meer waardering, aandacht en een hogere bereidheid om reclame te kijken.

50 jaar geleden

Op 24 januari 1972, op de week af 50 jaar geleden, verscheen Loeki de Leeuw voor het eerst in de Ster-blokken op NPO 1 en NPO 2 en later ook op NPO 3. Jarenlang sierde de leeuw de reclameblokken en daarmee veranderde Loeki al snel in een begrip binnen de Nederlandse televisiewereld.

Populair

Loeki blijft populair. Uit onderzoek van DVJ Insights en Ster uit 2021 blijkt dat associaties over hem positief zijn: Loeki wordt leuk, grappig en gezellig gevonden én roept nostalgische gevoelens op. Een analyse van Validators stelt daarnaast dat Nederlanders blij zijn om Loeki weer op televisie te zien.

Gouden Loeki

Ondanks dat Loeki de afgelopen 50 jaar niet altijd op televisie te zien is geweest, is hij nooit helemaal weggeweest. Het leeuwtje was de inspiratiebron voor de Ster Gouden Loeki. De publieksprijs voor de beste tv-reclame, die Ster sinds 1995 jaarlijks uitreikt, zal traditiegetrouw ook dit jaar weer worden vergeven.

Volgende week, dinsdagavond 1 februari, zullen de 10 commercials die nog in de race zijn voor de prijs bekendgemaakt worden. Vanaf dat moment kan het Nederlands publiek stemmen op zijn favoriete commercials van het afgelopen jaar. Op vrijdagavond 25 februari wordt in een speciale tv-uitzending op NPO 1 de winnaar van de felbegeerde award onthuld.

Joop Geesink

Loeki de Leeuw is ontstaan vanuit een idee van Joop Geesink. Hij bedacht en ontwierp de leeuw. Loeki is lange tijd onderdeel van de Ster-blokken geweest. Zijn kreet ‘Asjemenou’ is alom bekend en heeft zelfs het Van Dale-woordenboek gehaald. De terugkeer van de populaire leeuw is het resultaat van een overeenkomst tussen Ster en de eigenaar van Loeki, Louise Geesink.

