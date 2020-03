Lokale Media Awards 2020 uitgesteld door coronavirus

De uitreiking van de Lokale Media Awards en de Avond van de Streekomroep op 12 juni in Beeld en Geluid gaat vanwege het coronavirus niet door. Door het lange traject voorafgaand aan de uitreiking heeft de NLPO nu al besloten de uitreiking uit te stellen. Dit bericht de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen op haar website.

“Alle hens aan dek”

Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO: β€œHet is nu alle hens aan dek voor de lokale omroepen. Ze hebben hun handen vol aan het uitvoeren van hun journalistieke taak en de zorg voor hun medewerkers in deze crisisperiode. En aan de uitreiking van de awards gaat een heel proces vooraf, zoals de inzendtermijn tot 1 april a.s., de voorselectie en jurybijeenkomsten. Daarom heeft de NLPO nu al besloten de uitreiking uit te stellen tot een later bepaald moment. Ook de gezondheidsmaatregelen van het kabinet, en onze focus als NLPO op de ondersteuning en advisering van de lokale omroep in deze moeilijke tijden hebben meegewogen in dit besluit.”

“Bewondering”

β€œHet zijn onzekere tijden. Maar we kijken met bewondering naar hoe iedere lokale omroep omgaat met de coronacrisis. En daar is nu vanzelfsprekend alle aandacht op gericht. We weten op dit moment nog niet hoe deze crisis zich verder zal ontwikkelen, daarom zullen we op een later tijdstip bepalen of de uitreiking dit jaar nog plaats kan vinden.”, aldus Visch