Lokale omroep Bollenstreek en Omroep West verstevigen samenwerking

Bo, de omroep van de Bollenstreek, en Omroep West hebben hun samenwerking verlengd. Beide omroepen hebbenafgesproken tot zeker december 2023 door te gaan om samen journalistieke verhalen te maken. Dit bericht Omroep West in een persbericht.

Uitgebreid

De intensiteit van de samenwerking wordt uitgebreid. Vanaf nu is dagelijks een verslaggever van Omroep West samen met de redactie van Bo aan de slag om voor online, radio en televisie de verhalen in de Bollenstreek op te tekenen. Tot voor kort was dit beperkt tot twee dagen in de week. Deze verslaggever werkt voor beide omroepen, de verhalen zijn op alle platforms van die omroepen te zien.

Subsidie

De uitbreiding van de samenwerking komt tot stand dankzij een extra subsidie van het ministerie van OCW. Daardoor kunnen beide omroepen over de gemeentes Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom nog vaker verslag doen.

Samenwerking

Omroep West nam in 2015 het initiatief om intensiever te gaan samenwerken met lokale omroepen. Daartoe werd het Regionaal Nieuws Netwerk (RNN) opgericht. Eerder zijn al samenwerkingen opgezet tussen Omroep West en WOS Media (Westland), Studio Alphen, Sleutelstad (Leiden), Den Haag FM en Midvliet FM (voor Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Stompwijk). Met Bo bestond de samenwerking al even en die wordt dus nu verlengd en geïntensiveerd.