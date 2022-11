De lokale omroepen RTVA en AAN! in Amstelveen hebben een intentieverklaring getekend waarin zij aankondigen hun krachten te bundelen. De krachtenbundeling zal zichtbaar worden via een nieuwe naam: ‘1Amstelveen’.

Omroep

Zowel RTV Amstelveen (RTVA) als AAN! waren in het verleden in de race voor de licentie van de publieke omroep in de Noord-Hollandse gemeente. Uiteindelijk werd door het Commissariaat voor de Media de licentie vergeven aan de bestaande lokale omroep RTVA. Deze lokale omroep is overigens gestopt met het zelf brengen van programma’s via een radiokanaal. Nu gaan de omroepen dus samen verder.

Kwaliteit

Doel is de journalistieke kwaliteit en actualiteit van nieuws- en informatievoorziening over Amstelveen en omstreken verder op te voeren en aansprekende programma’s te produceren voor de Amstelveense gemeenschap.

Mediamerk

“1Amstelveen wordt een nieuw fris lokaal mediamerk dat gebruik gaat maken van de diverse mediaplatformen die deze tijd biedt. De belevingswereld van de Amstelvener staat centraal. Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan de nieuwe vormgeving en website van 1Amstelveen“, aldus RTVA op haar website.

Samenwerking NH

Daarnaast wordt binnenkort ook een intentieverklaring getekend met NH Nieuws over uitwisseling van content tussen de beide (streek-)redacties en het periodiek voeren van journalistiek overleg. Tevens zal NH Nieuws facilitaire ondersteuning geven zoals het gebruik van technische middelen en scholing van vrijwilligers en stagiaires.

