Lokale omroep Omroep Zuidplas staakt uitzendingen

Omroep Zuidplas heeft haar uitzendingen vrijdagavond definitief gestaakt. Zuidplas FM is door het Commissariaat voor de Media aangewezen als nieuwe lokale omroep voor de gemeente Zuidplas voor de komende vijf jaar.

Toewijzing

Eerder dit jaar ging binnen de gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas de voorkeur uit voor de aanwijzing aan Stichting Gouda Media (Zuidplas FM) boven de huidige lokale omroep van de gemeente.

Het college van Burgemeester en Wethouders had eerder een ander advies voorgelegd aan de gemeenteraad. Beide media-instellingen voldoen aan de meeste criteria, Omroep Zuidplas scoorde op twee criteria net iets beter, zodat het college deze omroep had voorgedragen voor de zendmachtiging door het Commissariaat voor de Media. De raad kan echter van dit collegevoorstel afwijken en heeft dat ook gedaan op basis van alle beschikbare informatie en dat is alsnog gebeurd.

Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media beslist uiteindelijk welke omroep de zendmachtiging krijgt en besloot deze week dat per 15 april Stichting Gouda Media de nieuwe publieke lokale omroep wordt voor de gemeente Zuidplas voor de komende vijf jaar. Omroep Zuidplas had in februari van dit jaar bezwaar getekend maar dit is afgewezen door de Commissariaat voor de Media.

Einde uitzendingen

Omroep Zuidplas heeft hierop besloten per vrijdag haar uitzendingen te staken. De uitzendingen via haar twee FM-frequenties op 106.9 MHz en 107.3 MHz zijn vrijdagavond gestaakt. Ook het signaal via de kabel en Internet zijn stopgezet. De voorzitter van Omroep Zuidplas, Danny Govers, voorzitter van Omroep Zuidplas, laat tegenover de website gouweijsselnieuws.nl weten dat de omroep nog overweegt om een stap naar de bestuursrechter te maken.

Voorbereiden

Via de website van GoudaFM laat Zuidplas FM weten dat ze zich de komende maanden gaan voorbereiden op de uitzendingen.