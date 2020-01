Lokale omroep Zuidplas FM neemt plek Omroep Zuidplas over

Als het aan de gemeenteraad van Zuidplas ligt wordt de nieuwe lokale omroep Zuidplas FM de publieke lokale omroep voor de Zuid-Hollandse gemeente. Momenteel is Omroep Zuidplas nog de lokale omroep van deze gemeente.

Keuze

Afgelopen week sprak een meerderheid van de gemeenteraad zich uit voor de nieuwkomer: Stichting Gouda Media met haar omroep Zuidplas FM. Het Commissariaat voor de Media beslist uiteindelijk welke omroep de licentie krijgt.

“Twee media-instellingen”

“De gemeenteraad heeft vooraf gekeken of de twee media-instellingen aan de eisen in Mediawet voldoen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met beide aanvragers om het samengaan te bevorderen. Zowel Omroep Zuidplas als Gouda Media hebben zich op 14 januari 2020 aan de gemeenteraad gepresenteerd en aanvullende vragen beantwoord. In geval beide aanvragen aan de wettelijke criteria voldoen, en een samenwerking tussen beide omroepen niet haalbaar is gebleken, moet de gemeenteraad in zijn advies aan het CvdM een voorkeur voor een van de twee partijen uitspreken. Dat is nu gebeurd”, aldus de gemeenteraad.

Advies

Het college van Burgemeester en Wethouders had eerder een ander advies voorgelegd aan de gemeenteraad. Beide media-instellingen voldoen aan de meeste criteria, Omroep Zuidplas scoorde op twee criteria net iets beter, zodat het college deze omroep had voorgedragen voor de zendmachtiging door het CvdM. De raad kan echter van dit collegevoorstel afwijken en heeft dat ook gedaan op basis van alle beschikbare informatie en dat is nu gebeurd.

Gouda FM

Stichting Gouda Media is in Gouda al actief met de radiozender Gouda FM. Deze radiozender zendt uit via de kabel in Gouda en Internet. Gouda FM deed eerder ook een gooi naar zendmachtiging voor de publieke lokale omroep in Gouda. De gemeenteraad in Gouda koos echter voor de zittende partij RTV Gouwestad.

Video: