Lokale omroep RTV Borger-Odoorn weer slachtoffer diefstal zender

Bij lokale omroep RTV Borger-Odoorn is een FM-zender gestolen waardoor de omroep niet kan uitzenden via de ether. Het is niet de eerste keer dat de omroep slachtoffer is van diefstal.

Diefstal

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een zender gestolen van de lokale omroep RTV Borger-Odoorn in het Drentse Borger. Hierdoor kan de omroep tijdelijk niet uitzenden via de etherfrequentie 106.0 MHz. De radiozender is tijdelijk ook niet via de kabel te beluisteren. Online gaan de uitzendingen gewoon door.

“Beter beveiligen”

“In verband met de diefstal van apparatuur op vrijdag jl. hebben we besloten beveiliging aan te brengen. Op advies van de politie gaan we via de meldkamer van de politie beveiligen.”, aldus de omroep.

Eerder slachtoffer diefstal

Het is niet de eerste keer dat de lokale omroep RTV Borger-Odoorn slachtoffer is van diefstal van zendapparatuur. In december 2018 werd er ook al eens een zender gestolen van de omroep.