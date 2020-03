Lokale omroep Sleutelstad start met tv-uitzendingen

Sleutelstad, de lokale omroep van Leiden, is gestart met televisie-uitzendingen voor de regio Leiden. De uitzendingen zijn te zien via het digitale tv-netwerk van Ziggo op kanaal 46.

Nieuwe huisstijl

De uitzendingen van Sleutelstad TV zijn vrijdagmiddag van start gegaan. Op hetzelfde moment ging ook deze vernieuwde website van de Leidse lokale omroep online, waarmee ook de nieuwe herkenbare huisstijl wereldkundig gemaakt werd.

Thuis live meekijken

“Het was de bedoeling om rond de officiĆ«le start een leuk feestje te bouwen, maar door de coronacrisis ging dat nu niet door en daarom wordt de opening live uitgezonden via het nieuwe tv-kanaal en via Sleutelstad Radio. Ook online is de opening te zien en te horen via de tv-pagina op deze website.“, aldus de omroep.

Nu geen Open Studiodagen en uitzendmarathon

Aansluitend op de officiƫle opening was een live radio-marathon gepland die tot zondag middernacht zou duren. Zaterdag en zondag zouden ook de deuren van de nieuwe studiolocatie worden opgesteld voor het publiek, maar uiteraard kan ook dat nu geen doorgang vinden. Zodra het weer kan, wordt een nieuw moment gekozen om de open dagen alsnog te organiseren.

Ziggo en KPN

De uitzendingen van Sleutelstad TV zijn te zien via Ziggo op kanaal 46 van het digitale basispakket De uitzendingen zijn ook online te zien. “Andere providers zoals KPN starten hopelijk zo snel mogelijk met de doorgifte, maar daarover is nog geen startdatum aan ons gecommuniceerd.“, aldus de omroep.