De lokale omroep van Steenbergen (SLOS) is met haar radiozender niet langer te horen in de ether.

De omroep kiest er voor om haar radioprogramma’s alleen online uit te zenden.

Te weinig inkomsten

Volgens een medewerker van de omroep is de keuze gemaakt vanwege de oplopende kosten en de teruglopende reclame-inkomsten. “De afgelopen twee jaar hebben we eigenlijk geen reclame-inkomsten gehad vanwege corona. De huur en de doorgifte van het programma was meer dan de subsidie die we krijgen. Vandaar dat we besloten ermee te stoppen“, aldus Hakim Tampoebolon van de lokale omroep tegenover dagblad BN De Stem. De omroep heeft ook de huur van het studiopand opgezegd omdat veel medewerkers thuis hun programma’s kun monteren en uitzenden.

Online en via kabelkrant

Tampoebolon geeft aan dat er via de ether weinig luisteraars meer waren door de concurrentie van andere zenders en diensten als Spotify. De radio-uitzendingen zijn nog wel te horen via Internet en via het geluid van de kabelkrant. De uitzendingen via de etherfrequentie 107.4 MHz zijn afgelopen dinsdag gestaakt.