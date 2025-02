De lokale omroepen in de regio Oost Groningen zijn vanaf vandaag weer te horen via DAB+. De uitzendingen zijn te horen via kanaal 8C.

DAB+

Tot 1 september vorig jaar waren de lokale omroepen in Groningen middels een tijdelijke vergunning al te horen via de digitale ether. Deze tijdelijke vergunning is nu omgezet in een vergunning tot 2030. De exploitatie van het netwerk is vanaf nu in handen van zenderexploitant Radio Netwerk Nederland (RNN). Via DAB+ zijn de lokale omroepen RTV1 (Stadskanaal, Veendam, Borger-Odoorn en omstreken), RTV GO (Gemeente Oldambt) en RTV Westerwolde te horen.

Netwerk

Momenteel wordt er nog uitgezonden met één steunzender vanuit Winschoten. Binnen afzienbare tijd zal er ook nog een steunzender in Stadskanaal worden ingeschakeld door zenderexploitant RNN. “Met deze twee zenders zorgen we voor een uitstekende dekking in de regio, zodat luisteraars overal kunnen genieten van hun lokale of streekomroep, met het laatste lokale nieuws en de beste muziek via DAB+.“, aldus de zenderexploitant in een persbericht.

Pionier

RTV Westerwolde was in juni van het jaar 2016 de eerste lokale omroep in Nederland die uitzendingen begon via DAB+. Destijds via een experimenteer-vergunning van het toenmalige Agentschap Telecom. De uitzendingen werden toen gefaciliteerd door Jan de Vries, zendertechnicus bij RTV Westerwolde.