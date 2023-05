De lokale omroepen van Zeewolde (LOZ) en Lelystad (Radio Lelystad) gaan een samenwerking aan in de vorm van een streekomroep.

Samenwerking

Aanstaande woensdag worden de eerste handtekeningen gezet door LOZ en Radio Lelystad. De gemeente Dronten haakt later aan, want deze gemeente heeft op dit moment nog geen eigen omroep

Nieuwe mediawet

“In 2025 komt er een nieuwe Mediawet en daar wordt nu al op voorgesorteerd. In het hele land moeten er 300 lokale omroepen worden teruggebracht naar zo’n 80. Het is vooral een soort professionaliseringsslag, het is bedoeld om elkaar naar een hoger niveau te tillen”, aldus Jan van de Beek, voorzitter van LOZ, op de website van de lokale omroep van Zeewolde.

Iets anders dan regionale omroep

De streekomroep heeft volgens de LOZ-voorzitter een heel andere insteek dan Omroep Flevoland. “Die heeft meer een helikopterview, wij zitten juist in de haarvaten van de samenleving en komen bij de mensen thuis. Wij gaan dus naar een opening, onthulling of doorknippen van een lint en dat zullen we ook bij de streekomroep blijven doen. Wij behouden onze identiteit, voor de luisteraars zullen er weinig verschillen zijn. We doen het voortaan echter onder de paraplu van de streekomroep”