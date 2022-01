Radio Lelystad is sinds vrijdag weer te beluisteren via de FM. De lokale omroep was een aantal maanden niet in de analoge ether te ontvangen.

Niet meer via FM

De lokale omroep van Lelystad is sinds eind september vorig jaar niet meer te horen via de analoge ether in de omgeving van Lelystad. Op de locatie waar de zender en antenne van de omroep stonden werd zonder aankondiging de stroom afgesloten. De omroep wil nu haar antenne verplaatsen naar de hoge zendmast van Cellnex in Lelystad. Om deze verhuizing mogelijk te maken was wel extra geld nodig.

Nieuwe locatie

De omroep heeft extra subsidie gekregen van de gemeente Lelystad om de zendinstallatie te verplaatsen naar de Cellnex-zendmast. Vrijdag is de apparatuur in gebruik genomen op de nieuwe locatie.

DAB+

De omroep was al enige te horen via de digitale ether: de radiozender is te horen via het lokale DAB+-netwerk in de regio Lelystad op kanaal 6A. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet en nu in omgeving van Lelystad weer via 90.3 MHz.

Video: