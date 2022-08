Dit weekeinde vindt het festival Lowlands plaats in Biddinghuizen. Het festival is ook dit jaar uitgebreid te volgen via radio, televisie en Internet.

Festival

Het festival wordt dit jaar voor de 28e keer gehouden in de polder van Biddinghuizen. De vorige twee jaren werd het festival niet gehouden in verband met de toen geldende maatregelen rond corona. Er zijn dit jaar optredens van onder andere Eefje de Visser, Arctic Monkeys, Goldband, Oscar and the Wolf en nog vele andere artiesten.

NPO 3FM

NPO 3FM doet live verslag van Lowlands vanuit de radiostudio op het festivalterrein. 3FM-dj’s spreken nieuwe talenten en gevestigde artiesten die optreden, ontvangen gasten in de studio en doen live verslag van alles wat zich afspeelt op het festivalterrein en zorgen zo voor de ultieme festivalbeleving zodat ook thuisblijvers niets hoeven te missen van Lowlands. 3FM heeft een eigen backstagelocatie waar exclusief artiesten optreden voor luisteraars en fans. De voltallige VPRO 3voor12-redactie deelt het hele weekend tips, maakt sfeerverslagen, foto’s, video’s en recenseert alle shows op 3voor12.vpro.nl en op de 3voor12 socials. De sessies op het festival zijn te horen én te zien via 3FM en 3FM.nl.

Televisie

Thuisblijvers hoeven niets te missen van het festival met de 3voor12 livestream op NPO 2 extra. Op vrijdag 19 augustus van 14.00 tot 01.30 uur, zaterdag 20 augustus van 12.00 tot 01.30 uur en zondag 21 augustus van 12.00 tot 01.00 uur zijn registraties van het festival terug te zien op het themakanaal, te vinden op kanaal 82 of via NPO Start, en op 3voor12.nl.

Op NPO 3 is op zaterdag 20 augustus om 22.40 uur het verslag van VPRO’s 3voor12 op Lowlands te zien. Op zondag 21 augustus doet 3voor12 vanaf 21.50 uur verslag. De presentatie is in handen van Eva Koreman, Sagid Carter en Tim den Besten.