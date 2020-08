Luistercijfers: Qmusic neemt positie Radio 538 over

Qmusic werd in de meetperiode juni/juli beter beluisterd dan concurrent Radio 538. Dit blijkt uit de luistercijfers over deze meetperiode.

NPO Radio 2

NPO Radio 2 blijft de best beluisterde radiozender van Nederland met een marktaandeel van 12,3 procent (was 12,6 procent in de vorige meetperiode). Qmusic behaalde een marktaandeel van 10,8 procent (+0,2 procent). Concurrent Radio 538 behaalde een marktaandeel van 10,6 procent.

“Even stil van”

“We zijn er elke keer weer even stil van. Toen ik begin dit jaar voorspelde dat het marktleiderschap binnen handbereik zou kunnen liggen, had ik niet verwacht dat we dit soort prachtscores neer zouden zetten. We gaan nu vol gas met een ijzersterke programmering het nieuwe radioseizoen in.“, aldus Dave Minneboo, Programmadirecteur Qmusic in een persbericht.

Radio 10

Radio 10 moest behoorlijk marktaandeel inleveren (-0,4 procent en heeft nu een marktaandeel van 10,1 procent. Sky Radio zag haar marktaandeel met 0,5 procent stijgen in deze meetperiode naar 8,0 procent.

Onderzoek

De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.422 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 35 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 41 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 15 minuten (vorige periode: 4 uur en 19 minuten).

De rapportage over de meetperiode juli/augustus wordt op 22 september 2020 bekend gemaakt. Alle luistercijfers over voorgaande periode vind je hier.

Alle luistercijfers over de meetperiode juni/juli 2020 op een rij: