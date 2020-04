Luistercijfers Vlaanderen: VRT Radio 2 blijft marktleider

VRT Radio 2 blijft in Vlaanderen veruit de best beluisterde radiozender. Dit blijkt uit de luistercijfers van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) over de periode november 2019 – februari 2020.

VRT Radio 2

VRT Radio 2 behaalde een marktaandeel van 30,79 procent. VRT Radio 1 behaalde een marktaandeel van 8,64 procent. De VRT is blij met de luistercijfers van de nieuwszender. “We helpen vat te krijgen op die continue informatiestroom: wat doet er echt toe, wat mag je geloven en wat speelt op de achtergrond. Fijn dat Radio 1 voor een toenemend aantal mensen hierin een rol speelt. Ook als het gaat om mee te zijn met actuele ontwikkelingen in sport, wetenschap, kunst en muziek“, aldus Jan Knudde, nethoofd van de radiozender.

Ook VRT-jongerenzender MNM klimt naar een sterk marktaandeel van 10,2% en is de populairste zender bij de Vlaamse jongeren tussen 12 en 24.

Qmusic

Qmusic haalt 10,5% marktaandeel bij het brede publiek (12+) en blijft de tweede grootste radiozender in Vlaanderen. Joe haalt 8,4% marktaandeel bij het brede publiek (12+). DPG, eigenaar van beide radiozenders, is tevreden met het resultaat.

Wallonië

in Wallonië is de commerciële radiozender Nostalgië marktleider in deze meetperiode met een marktaandeel van 16,71 procent. De top drie in Wallonië worden gevuld door RTBF Vivacité en Radio Contact.

Alle cijfers van het CIM vind je hier. Meer over de luistercijfers vind je hier.