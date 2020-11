Luisteren via DAB+ groeit fors in Vlaanderen

Er wordt steeds meer via de digitale ether (DAB+) naar de radio geluisterd in Vlaanderen. Momenteel verloopt 17% van het luistervolume via de digitale ether. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos.

Digitaal

Ongeveer 38% van het totale radioluistervolume is nu digitaal (via DAB+, internet of digitale TV). Vorig jaar was dat nog 26%. Vooral luisteren via DAB+ zit daarbij in de lift: 17% van het totaal luistervolume verloopt nu via DAB+, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van vorig jaar.

Bekendheid groeit

Het publiek in Vlaanderen raakt steeds meer vertrouwd met DAB+, of digitale radio via de ether en de opvolger van FM. Meer dan de helft van de Vlamingen (53% vs 39% in 2019) weet ondertussen wat DAB+ is en die spontane kennis stijgt binnen alle leeftijdsgroepen (12 jaar tot 55+). Ook luisteren naar de radio via het internet groeit van 12% naar 14%, met een grotere groei bij een jonger publiek (12-24 jarigen), terwijl luisteren via digitale TV stabiel blijft op 6%.

Verkoop

Ondertussen zijn er in België al ruim 1.250.000 toestellen verkocht die digitale radio via de ether kunnen ontvangen. Ook in de auto blijft DAB+ groeien, momenteel is 59% van de nieuw verkochte wagens uitgerust met digitale radio-ontvangst. Vanaf begin volgend jaar moeten alle nieuwe auto’s in Europa standaard DAB+ aan boord hebben.

Week van de digitale radio

Vandaag is in Vlaanderen de Week van de Digitale Radio van start gegaan. Tijdens deze week wordt er speciale aandacht gegeven aan de kwaliteit en voordelen van digitale radio via de ether en daar werken alle Vlaamse zenders aan mee.

Meer informatie: https://www.dabplus.be/nl/

Afbeelding: